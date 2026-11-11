Beim Hönninger Biwak dabei So viel Arbeit stecken Karnevalisten in ihre Auftritte Jörg Niebergall 11.11.2026, 17:30 Uhr

i Das Kürassierregiment Vettelschoß war einer der Vereine, die jetzt beim Biwak der Garden in Bad Hönningen dabei waren. Jörg Niebergall

Uniformen funkeln im Karneval auf der Bühne – doch hinter dem Glanz stehen Ehrenamt, eigene Kosten und gelebte Freundschaft. Wie Nachbarschaftsvereine den Bad Hönninger Karneval bereichern und warum das gemeinsame Feiern die Mühen lohnt.

Wer beim Biwak der Garden nur auf schmucke Uniformen, stramme Märsche und flotte Tänze achtet, verpasst die halbe Geschichte. Hinter den glänzenden Knöpfen stecken Ehrenamt, selbst bezahlte Busfahrten und jede Menge Freundschaft. Weit mehr als 700 Jecken feierten in der Sprudelhalle mit der Hönninger Karnevalsgesellschaft.







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