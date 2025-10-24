Liebling im Neuwieder Zoo So verlief der letzte Weg von Löwenkater „Schröder“ 24.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Mitarbeiter im Neuwieder Zoo konnten sich nach der Euthanasie vom Besucherliebling "Schröder" verabschieden. Marc Siepenkötter

Die Nachricht vom Tod des Löwenkaters „Schröder“ sorgt für Schock und Trauer bei vielen Fans des Neuwieder Zoos. Der Besucherliebling musste mit 19 Jahren eingeschläfert werden. Doch was hat dazu geführt, und was passierte danach mit dem Leichnam?

Stattliche 19 Jahre alt wurde der Berberlöwe „Schröder“. Doch das Alter ging nicht spurlos an ihm vorbei. Schweren Herzens entschieden sich die Tierpfleger im Neuwieder Zoo vor wenigen Wochen, das Tier von seinem Leid zu erlösen. Der Besucherliebling und 13-fache Vater hinterlässt die Löwin „Zari“ und viele traurige Fans.







Artikel teilen

Artikel teilen