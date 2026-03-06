WLAN, aber keine Toilette? Bei der Generalsanierung der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse der Deutschen Bahn zum Einsatz. Doch so modern sie auch sein mögen – nicht alles wird so sein, wie es die Gäste aus dem Zugverkehr gewohnt sind.
Lesezeit 2 Minuten
Die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird rund fünf Monate lang saniert. Der Zugverkehr kommt auf diesem Abschnitt zum Erliegen, stattdessen bringt der Schienenersatzverkehr die Menschen von A nach B. Doch wie soll der konkret aussehen – und welche Abstriche müssen Pendler im Kreis Neuwied in Sachen Komfort machen?