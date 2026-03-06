Sperrungen im Kreis Neuwied
So (un)bequem sind die Ersatzbusse bei Bahnsanierung
Die Farbe „Verkehrspurpur" ist für alle Ersatzbusse der Deutschen Bahn einheitlich. Das gilt auch für den alternativen Verkehr
Die Farbe „Verkehrspurpur" ist für alle Ersatzbusse der Deutschen Bahn einheitlich. Das gilt auch für den alternativen Verkehr auf der rechten Rheinschiene, wo ab Juli Sperrungen im Zugverkehr anstehen.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

WLAN, aber keine Toilette? Bei der Generalsanierung der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse der Deutschen Bahn zum Einsatz. Doch so modern sie auch sein mögen – nicht alles wird so sein, wie es die Gäste aus dem Zugverkehr gewohnt sind.

Lesezeit 2 Minuten
Die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird rund fünf Monate lang saniert. Der Zugverkehr kommt auf diesem Abschnitt zum Erliegen, stattdessen bringt der Schienenersatzverkehr die Menschen von A nach B. Doch wie soll der konkret aussehen – und welche Abstriche müssen Pendler im Kreis Neuwied in Sachen Komfort machen?

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren