Sperrungen im Kreis Neuwied So (un)bequem sind die Ersatzbusse bei Bahnsanierung Viktoria Schneider 06.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Farbe „Verkehrspurpur" ist für alle Ersatzbusse der Deutschen Bahn einheitlich. Das gilt auch für den alternativen Verkehr auf der rechten Rheinschiene, wo ab Juli Sperrungen im Zugverkehr anstehen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

WLAN, aber keine Toilette? Bei der Generalsanierung der rechten Rheinschiene kommen Ersatzbusse der Deutschen Bahn zum Einsatz. Doch so modern sie auch sein mögen – nicht alles wird so sein, wie es die Gäste aus dem Zugverkehr gewohnt sind.

Die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird rund fünf Monate lang saniert. Der Zugverkehr kommt auf diesem Abschnitt zum Erliegen, stattdessen bringt der Schienenersatzverkehr die Menschen von A nach B. Doch wie soll der konkret aussehen – und welche Abstriche müssen Pendler im Kreis Neuwied in Sachen Komfort machen?







