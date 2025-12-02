Bäckerei Preißing in Neuwied So stellt sich Familienbetrieb für die Zukunft auf Rainer Claaßen 02.12.2025, 12:40 Uhr

i Petra und Jens Preißing vor dem neuen Verkaufsautomaten: Die Inhaber der Bäckerei Preißing setzen auf Tradition genauso wie auf Neuerungen. Rainer Claaßen

Seit 1935 gibt es die Heddesdorfer Bäckerei Preißing, mehrere Generationen waren in dem Traditionsbetrieb schon am Werk. Die aktuellen Inhaber verabschieden sich vom Filialgeschäft – und setzen auch sonst auf einige Neuerungen.

Blickt man ein paar Jahrzehnte zurück, gab es über ganz Heddesdorf verteilt sicher ein Dutzend Bäckereien. Nach und nach haben fast alle geschlossen – vielen ehemaligen Standorten sieht man nicht einmal mehr an, dass dort einst gebacken wurde und schon im Morgengrauen Brote und Brötchen verkauft wurden.







