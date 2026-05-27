Nach „Wieder ins Tal“ So steht es um die Radwege an der Wied Justin Buchinger 27.05.2026, 09:00 Uhr

i Knappe 100 Kilometer folgt der Wiedradweg dem Fluss von der Quelle im Westerwald bis zur Mündung am Rhein. Dominik Ketz

Fast 100 Kilometer von Quelle bis zur Mündung kann man auf dem Wiedradweg entlang des Flusses das Tal erradeln. Unsere Zeitung hat mit Florian Fark vom Touristik-Verband Wiedtal über den Zustand der Strecke und die Angebote an dieser gesprochen.

Beim Radwandertag „Wieder ins Tal“ haben Radfahrer erneut die Chance genutzt, auf den autofreien Landstraßen auf dem Drahtesel entlang der Wied unterwegs zu sein. In diesem Jahr waren es jedoch weniger als in der Vergangenheit. Liegt es daran, dass es mit dem Wiedradweg das ganze Jahr die Möglichkeit gibt, das Wiedtal auf dem Zweirad zu erkunden?







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