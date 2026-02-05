„Mittagessen in Schichten“
So soll Linzer Grundschule mehr Platz bekommen
Das Hausmeisterhaus steht leer. Es soll abgerissen werden.
Das Hausmeisterhaus steht leer. Es soll abgerissen werden.
Sabine Nitsch

Die Entwicklung der Schülerzahlen kann nur geschätzt werden. Der Verbandsgemeinderat hat sich deshalb für eine flexible Lösung am Grundschulstandort in Linz entschieden. Was geplant ist und warum innerhalb von fünf Jahren neu gebaut werden müsste.

Lesezeit 2 Minuten
Vorausschauend hat der Linzer Verbandsgemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst: Das ehemalige Hausmeisterhaus am Schulstandort soll abgerissen werden, eine Parkplatzfläche wird vorgesehen und eine Containeranlage als Provisorium für Betreuungsräume soll errichtet werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren