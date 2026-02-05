„Mittagessen in Schichten“ So soll Linzer Grundschule mehr Platz bekommen Sabine Nitsch 05.02.2026, 17:00 Uhr

i Das Hausmeisterhaus steht leer. Es soll abgerissen werden. Sabine Nitsch

Die Entwicklung der Schülerzahlen kann nur geschätzt werden. Der Verbandsgemeinderat hat sich deshalb für eine flexible Lösung am Grundschulstandort in Linz entschieden. Was geplant ist und warum innerhalb von fünf Jahren neu gebaut werden müsste.

Vorausschauend hat der Linzer Verbandsgemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss gefasst: Das ehemalige Hausmeisterhaus am Schulstandort soll abgerissen werden, eine Parkplatzfläche wird vorgesehen und eine Containeranlage als Provisorium für Betreuungsräume soll errichtet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen