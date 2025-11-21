So soll Klimamuseum in Neuwied finanziert werden

Fast 900.000 Euro soll die interaktive Erlebniswelt für Umwelt- und Klimaschutz in der ehemaligen Deichkrone kosten. Den Finanzierungsplan nickte der Neuwieder Stadtrat vor Kurzem ab. Jetzt soll das Förderverfahren eingeleitet werden.

Projekt mit Leuchtturmcharakter: Im früheren Restaurant Deichkrone soll ein Museum für Klimawandel und Hochwasserschutz entstehen. Seit rund 15 Jahren steht das denkmalgeschützte Gebäude schon leer. Mit dem

konkreten Kosten- und Finanzierungsplan, den der Stadtrat in

seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, ist nun der nächste Schritt für die geplante Eröffnung im Jahr 2028 getan.