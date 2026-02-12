Neues Konzept vorgestellt So soll in Neuwied mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen Viktoria Schneider 12.02.2026, 15:30 Uhr

i Torsten Bölting, Geschäftsführer von InWIS Forschung & Beratung GmbH, stellte das Konzept am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung den Neuwiedern vor. Das Interesse war groß. Viktoria Schneider

Neuwied dürfte in den kommenden Jahren wachsen – aber gibt es genug Platz für alle? Mit einem Wohnraumversorgungskonzept bereitet sich die Stadt auf die Zukunft vor. Bei einer Informationsveranstaltung wurden die Eckpunkte des Papiers vorgestellt.

Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung wird für viele immer schwieriger. Auch Neuwied bleibt von diesem Problem nicht verschont. Mit einem Wohnraumversorgungskonzept möchte die Stadt dem wachsenden Bedarf gerecht werden und zugleich die Weichen für die Zukunft stellen.







