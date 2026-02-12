Neuwied dürfte in den kommenden Jahren wachsen – aber gibt es genug Platz für alle? Mit einem Wohnraumversorgungskonzept bereitet sich die Stadt auf die Zukunft vor. Bei einer Informationsveranstaltung wurden die Eckpunkte des Papiers vorgestellt.
Lesezeit 3 Minuten
Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung wird für viele immer schwieriger. Auch Neuwied bleibt von diesem Problem nicht verschont. Mit einem Wohnraumversorgungskonzept möchte die Stadt dem wachsenden Bedarf gerecht werden und zugleich die Weichen für die Zukunft stellen.