So soll die mobile Halle in Neuwied aussehen

Die Arbeiten an dem temporären Ersatzbau für das Neuwieder Heimathaus laufen – und jetzt veröffentlichen die Stadtwerke eine Visualisierung, die zeigt, wie diese aussehen soll. Und: Die Veranstaltungshalle hat einen Namen.

Eine mobile Halle, die zurzeit in der Nähe des Bahnhofs entsteht, soll übergangsweise das Heimathaus ersetzen – und jetzt veröffentlichen die Stadtwerke Neuwied (SWN) erstmals einen Entwurf von dieser

. Die Visualisierung zeigt, wie die fertige Veranstaltungshalle einmal aussehen soll.