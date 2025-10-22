„Deichherz“ ersetzt Heimathaus
So soll die mobile Halle in Neuwied aussehen
Das „Deichherz“ wird Neuwieds neue Eventhalle. Die ersten Bauteile stehen bereits. Eine Visualisierung zeigt nun die spätere Optik des Gebäudes.
Die Arbeiten an dem temporären Ersatzbau für das Neuwieder Heimathaus laufen – und jetzt veröffentlichen die Stadtwerke eine Visualisierung, die zeigt, wie diese aussehen soll. Und: Die Veranstaltungshalle hat einen Namen.

Neuwied. Eine mobile Halle, die zurzeit in der Nähe des Bahnhofs entsteht, soll übergangsweise das Heimathaus ersetzen – und jetzt veröffentlichen die Stadtwerke Neuwied (SWN) erstmals einen Entwurf von dieser. Die Visualisierung zeigt, wie die fertige Veranstaltungshalle einmal aussehen soll.

