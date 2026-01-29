Zum Jahresbeginn wurden die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau in Neuwied eingeführt, aber noch nicht erhoben. Zuvor müssen einige abgeschlossene Projekte abgerechnet werden. Und: Die Abrechnungsbezirke werden auch erst 2027 eingeführt.
Notwendig oder untragbar? Diese Frage stellt sich seit Jahren, wenn es um das Thema Straßenausbaubeiträge geht. Auch in Neuwied wird immer wieder Kritik laut. Ein Grund: Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem die Beiträge verpflichtend sind.