Abrechnungsbezirke kommen 2027 So sind wiederkehrende Beiträge in Neuwied geregelt Regine Siedlaczek 29.01.2026, 06:00 Uhr

i An der Rostocker Straße entzündet sich aktuell die Kritik an den wiederkehrenden Beiträgen in Neuwied. Heddesdorfer fürchten, dass sie für die Sanierung der Straße im Gewerbegebiet zahlen müssen. Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Zum Jahresbeginn wurden die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau in Neuwied eingeführt, aber noch nicht erhoben. Zuvor müssen einige abgeschlossene Projekte abgerechnet werden. Und: Die Abrechnungsbezirke werden auch erst 2027 eingeführt.

Notwendig oder untragbar? Diese Frage stellt sich seit Jahren, wenn es um das Thema Straßenausbaubeiträge geht. Auch in Neuwied wird immer wieder Kritik laut. Ein Grund: Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem die Beiträge verpflichtend sind.







