So sieht es in neuer Flüchtlingsunterkunft in Block aus

2020 wurde das Flüchtlingscamp in Block aufgelöst. 2022 brach der Krieg in der Ukraine aus, der viele neue Flüchtlinge nach Neuwied brachte. Jetzt ist ein neues Containerdorf fertig. Am selben Standort wie das erste Camp.

Fünf Jahre nachdem das erste Flüchtlingscamp in Block geschlossen wurde, steht nun an derselben Stelle eine neue Unterkunft für geflüchtete Menschen parat: In der Krasnaer Straße können am Montag, 31. März, die ersten Geflüchteten einziehen. Während aktuell noch die letzten Arbeiten laufen, konnte unsere Zeitung vorab einen Blick in die Anlage werfen, die ab der nächsten Woche für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist.

Umzug von der Sporthalle Niederbieber nach Block

60 Männer, die aktuell in der provisorischen Flüchtlingsunterkunft in Niederbieber wohnen, ziehen im ersten Schritt in die neue Anlage ein. Voll belegt ist diese damit noch lange nicht, bis zu 264 Personen finden hier Platz. Damit ist sie deutlich kleiner als das erste Camp, das es von 2015 bis 2020 in Block gab. Damals lebten hier bis zu 750 Flüchtlinge.

Diesmal gibt es drei Anlagen für je 88 Personen, bezogen wird am Montag eine davon. Viel gemeinsam mit den Camps, die 2015 überall aus dem Boden schossen, hat die neue Unterkunft nicht. Die Container reihen sich nicht mehr aneinander, stattdessen sind immer 44 Container so zusammengebaut, dass sie eine ganze zweigeschossige Wohnanlage bilden.

i Ein Blick in eines der Zimmer Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Darin finden sich 44 Zimmer für je zwei Personen, in denen immer zwei Betten stehen, Schränke, ein Tisch mit Stühlen und ein Kühlschrank. Zwischen diesen gibt es einen Flur, Sanitärbereiche, Küchen, je Stockwerk einen großen Aufenthaltsraum mit Fernseher und einen Raum mit Waschmaschinen. Der Innenbereich wird noch gepflastert, und eine Grünanlage kommt auch. Ausgerichtet ist der Betrieb der Containeranlage auf einen Zeitraum von zunächst drei Jahren, eine Verlängerung um weitere zwei Jahre ist möglich, so die Stadt.

Ukrainische Flüchtlinge mittlerweile in der Minderheit

Waren es nach dem Kriegsausbruch 2022 hauptsächlich Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland kamen, sind es in Neuwied heute vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und der Türkei, sagt Regina Berger, Leiterin des Sozialamts in der Stadt: „Heute ist es hier mehr multikulti.“ In der Regel kommen Menschen in das Camp, die gerade angekommen sind. Gerade Familien versucht man, so schnell wie irgend möglich dezentral in herkömmlichen Wohnungen unterzubringen, „aber es wird schwieriger“, so Berger.

i In Neuwied entsteht ein Containerdorf für geflüchtete Menschen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Sicherheit soll gewährleistet werden, indem nur die Bewohner und direkte Mitarbeiter Zugang haben. Sie haben entsprechende Ausweise, die von der Security kontrolliert werden. Das Gelände wird von einem Zaun umgeben sein, der voraussichtlich im Mai geliefert wird. Für Kontakte mit Externen gibt es eine Begegnungsstätte gegenüber der Unterkunft.

Dass die Sicherheit einer Flüchtlingsunterkunft angesichts des Rechtsrucks in Deutschland ein größeres Thema geworden ist – im Dezember gab es auf der Baustelle in Block etwa rassistische Schmierereien -, kann Bürgermeister Peter Jung so nicht bestätigen. „Dauerhafte Kommunikation ist hier wichtig, und wir sind im Austausch mit Polizei und Präventionsstelle.“

„Wir sind im Austausch mit Polizei und Präventionsstelle.“

Neuwieds Bürgermeister Peter Jung

Im Vergleich zur Flüchtlingskrise 2015 hat es diesmal verhältnismäßig lang gedauert, bis die Unterkunft eröffnet wird. Damals wurde innerhalb von Wochen das Camp Block auf einem früheren Acker aus dem Boden gestampft, Vorgaben etwa zur EU-weiten Ausschreibung waren ausgesetzt. Diesmal haben diese für einige Verzögerungen gesorgt.

i Bürgermeister Peter Jung bei der Besichtigung des Containerdorfs für geflüchtete Menschen in Neuwied. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In der Übergangszeit wurde die Sporthalle Niederbieber im März 2022 zur provisorischen Flüchtlingsunterkunft für bis zu 200 Bewohner umgebaut. Ob das neue Camp eine Verbesserung ist? Melanie Hofmann, Koordinatorin der Flüchtlingsunterkunft bei der Stadt, lacht. „Auf jeden Fall! In Niederbieber gibt es zum Beispiel nur Trennwände, die Privatsphäre in Block ist viel größer.“

Die Flüchtlinge selbst würden sich vor allem auf die Möglichkeit freuen, selbst kochen zu können. Wenn sie ab Montag in das neue Camp umziehen, beginnt der Rückbau der Unterkunft in Niederbieber – und die Carmen-Sylva-Schule und die Vereine haben wieder eine Sporthalle.

Ziel der Stadt ist es, die Bewohner des neuen Camps möglichst gut zu integrieren. In dem Begegnungscontainer gegenüber dem Eingang sollen etwa Sprachkurse angeboten werden und Vereine Angebote machen. Einige der künftigen Bewohner gehen auch schon arbeiten. Der DRK-Kreisverband ist im Auftrag der Stadt der Betreiber der Unterkunft, er ist auch für die Organisation des Umzugs und die soziale Betreuung zuständig.