Verteilzentrum in Neuwied So sieht die Zukunft der Paketzustellung bei Amazon aus 01.10.2025, 06:00 Uhr

i Die vollautomatische Sortieranlage macht die Arbeit im Amazon-Verteilzentrum in Neuwied deutlich einfacher. Svenja Wolf

Das Amazon-Verteilzentrum in Neuwied gilt als Vorreiter. Dort werden die vielen Pakete auch per E-Lieferwagen zugestellt. Seit der Eröffnung des Zentrums vor sechs Jahren hat sich viel getan – wir durften einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Das kleine braune Paket startet seine Reise zum Empfänger auf dem Förderband. Der Scanner liest die Sendung ein, der surrende Drucker spuckt einen gelben Sticker aus. Eine Maschine – oder ein Mensch – klebt ihn auf das Paket. Für die Mitarbeiter im Amazon-Verteilzentrum in Neuwied zählt er mehr als die Adresse.







