Zwar machen Undichtigkeiten an der neuen Seehundanlage dem Zoo Neuwied bei der geplanten Eröffnung einen Strich durch die Rechnung, doch grundsätzlich steht ein Großteil der Anlage schon, wie aktuelle Bilder aus dem Zoo zeigen.
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Bis die neue Seehundanlage im Zoo Neuwied eröffnet werden kann, wird es noch dauern. Erst wenn die Undichtigkeiten behoben sind, können die Tiere in ihr neues Zuhause einziehen. Aber die gute Nachricht ist: Die Anlage steht größtenteils schon – und unsere Zeitung durfte einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen.