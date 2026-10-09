Der Neuwieder Bahnhof bekommt nicht nur eine neue Bahnhofshalle: Im Rahmen der Korridorsanierung Rechter Rhein findet auch eine umfassende Erneuerung der Bahnsteige statt. Zur Halbzeit zeigt unsere Bildergalerie, wie es vorangeht.
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Der Abriss der maroden Wartehalle des Neuwieder Bahnhofs soll in diesem Monat beginnen. Aber während sich Fahrgäste auf den Ersatzneubau noch bis Ende 2027 gedulden müssen, gehen die Erneuerungsarbeiten an den Bahnsteigen und Gleisen mit großen Schritten voran.