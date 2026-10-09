Bahnsanierung Rechter Rhein
So sieht der Neuwieder Bahnhof nach drei Monaten aus
Drei Monate nach dem Beginn der Arbeiten am Neuwieder Bahnhof werfen wir einen Blick auf den Stand der Sanierungen.
Drei Monate nach dem Beginn der Arbeiten am Neuwieder Bahnhof werfen wir einen Blick auf den Stand der Sanierungen.
Jörg Niebergall

Der Neuwieder Bahnhof bekommt nicht nur eine neue Bahnhofshalle: Im Rahmen der Korridorsanierung Rechter Rhein findet auch eine umfassende Erneuerung der Bahnsteige statt. Zur Halbzeit zeigt unsere Bildergalerie, wie es vorangeht.

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Der Abriss der maroden Wartehalle des Neuwieder Bahnhofs soll in diesem Monat beginnen. Aber während sich Fahrgäste auf den Ersatzneubau noch bis Ende 2027 gedulden müssen, gehen die Erneuerungsarbeiten an den Bahnsteigen und Gleisen mit großen Schritten voran.
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