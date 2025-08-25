Seit April 2024 regelt eine Ampel an der Ecke Poststraße/Neuwieder Straße (B413) den Verkehr. Die Polizei ordnet auf Anfrage ein, welchen Einfluss sie der Maßnahme zuschreibt und wie sich die Unfallzahlen auf der B413 seit 2015 entwickelt haben.

Viele Bürger nutzen mit ihrem Auto regelmäßig die B413 in Dierdorf. Ein Problem, das viele Bürger schon lange ausmachten, war die Verkehrssituation an der Ecke Poststraße/Neuwieder Straße. Allein bei der Onlinebeteiligung zur Stadtentwicklung Ende 2021 unter dem ehemaligen Stadtbürgermeister Thomas Vis, die heute keine größere Relevanz mehr spielt und neu angegangen wurde, ist die Poststraße als wichtiger Verkehrsschwerpunkt hervorgehoben worden.

Unter anderem ging es den Bürgern um eine Verkehrsberuhigung. Inzwischen regelt eine Ampel den Verkehr an der Ecke Poststraße/Neuwieder Straße (B413), die seit April 2024 installiert ist. Auf Anfrage hat die Polizei beziffert, wie sich die Unfallzahlen auf der B413 entwickelt haben und welche Rolle sie der in Betrieb gegangenen Ampel einräumen.

Zum Hintergrund

i Immer mehr Autos rollen Jahr für Jahr auf der B413 (Neuwieder Straße) durch Dierdorf. Lars Tenorth

In den vergangenen Jahren rollen immer mehr Fahrzeuge über die Bundesstraße 413 in Dierdorf. Im Jahr 2010 waren es gemäß Bundesverkehrszählung dort 11.119 Fahrzeuge pro 24 Stunden, 2015 sind bereits 11.685 und 2021 12.390 erfasst worden. Einige der Fahrzeuge biegen auch von der Poststraße auf die B413 ab. Nach der Ampelinstallation an der Poststraße/Neuwieder Straße zeigte sich der Landesbetrieb Mobilität Anfang 2025 in einer ersten Zwischenbilanz durchaus zufrieden mit den Verbesserungen, die durch die Installation der Ampelanlage eingetreten sind.

Die Sicherheit für die Fußgänger habe sich laut LBM durch die Ampelanlage im Bereich B413 in Dierdorf beim Überqueren der Bundesstraße und der Poststraße deutlich verbessert. Auch das Links- und Rechtsabbiegen von der Poststraße auf die Bundesstraße sei nun unproblematisch, erklärte der LBM damals, um ein paar wesentliche Punkte zu nennen. Doch wie sieht jetzt die Unfallentwicklung aus und welche Rolle ordnet die Polizei der Ampel zu?

Die Unfallzahlen seit 2015

Für die Bewertung der Unfallentwicklung liegen der Polizeiinspektion (PI) Straßenhaus die Zahlen ab 2015 vor. Auf Anfrage teilt die PI Straßenhaus für den Bereich B413 (Neuwieder Straße) in Dierdorf mit, dass in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt ein leichter Rückgang der Unfallzahlen festzustellen ist, dagegen aber ein deutlicher Anstieg von 2020 bis 2023. So sehen die Unfallzahlen für die einzelnen Jahre konkret aus – folgende Daten teilte die Polizei mit: 42 Unfälle in 2015, 39 Unfälle in 2016, 38 Unfälle in 2017, jeweils 35 Unfälle in 2018 und 2019. Im Jahr 2020 gab es 37 Unfälle, im Jahr 2021 45 Unfälle, im Jahr 2022 58 Unfälle und 2023 60 Unfälle.

„Bei den meisten Unfallgeschehen handelte es sich um sogenannte Auffahrunfälle oder Unfälle durch Missachtung der Vorfahrt im Bereich von Einmündungen und Kreuzungen“, so die PI Straßenhaus. Warum aber die Unfallzahlen von 2020 bis 2023 stark zunahmen, könne laut PI nicht nachvollzogen werden. Erfreulich ist, dass die Unfallzahlen seit dem Jahr 2024 wieder sanken. Im Jahr 2024 waren es insgesamt 51 Unfälle, im Jahr 2025 sind es bis Stand 19. August 17 Unfälle. „ Mit der Inbetriebnahme der Ampelanlage im Bereich der Einmündung Neuwieder Straße/ Poststraße konnte die Verkehrssituation auch im Hinblick auf die Unfallzahlen entspannt werden. Die Unfallzahlen sind seither rückläufig“, erklärt die PI Straßenhaus.