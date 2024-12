Tipps Neuwieder Bankexperten So schützen Sie Ihr Konto vor Betrugsmaschen 18.12.2024, 16:00 Uhr

i Kriminelle versuchen mittels Nachrichten auf Computern oder Smartphones an die Zugangsdaten für Bankkonten zu gelangen. dpa-tmn

Die Volksbank Raiffeisenbank in Neuwied, der Finanzwirtschaftsexperte Heinz Siebenmorgen und das Polizeipräsidium Koblenz haben unserer Zeitung einige Tipps verraten, wie Sie Ihr Geld am besten vor Betrugsversuchen schützen können.

. Phishingmails, Schockanrufe, Enkeltrick oder Briefe mit gefälschten QR-Codes – auch im Kreis Neuwied kommt es immer wieder vor, dass Betrüger mit unterschiedlichen Methoden versuchen, an das Geld von Bankkunden zu gelangen.„Dabei sind es nur ein paar einfache Einstellungen im Girokonto, und Fremde kommen nur noch eingeschränkt an ihr Geld“, so Heinz Siebenmorgen, langjähriger Mitarbeiter der Bausparkasse.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen