Das Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf weiß sich vor Kriminellen zu schützen. Ein guter Kontakt zur Polizei gehört dazu, besondere Prüfmaßnahmen und eine Whatsapp-Gruppe mit Pfandleihern aus ganz Deutschland und Europa.
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Um nicht Gefahr zu laufen, „heiße Ware“ anzunehmen, sei ein guter Kontakt zur Polizei zu wahren, sagten Petra und Helmut Wittlich unserer Zeitung 1995, als sie ihr Kfz-Pfandkredithaus in Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters eröffneten. Der sei heute sogar intensiver, verrät Sohn Thomas Wittlich.