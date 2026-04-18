Enger Kontakt zur Polizei So schützen sich Dierdorfer Kfz-Pfandleiher vor Ganoven Maja Wagener 18.04.2026, 17:00 Uhr

i Der TÜV Rheinland prüft das Kfz-Pfandkredithaus Dierdorf von Christoph und Thomas Wittlich regelmäßig. Jörg Niebergall

Das Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf weiß sich vor Kriminellen zu schützen. Ein guter Kontakt zur Polizei gehört dazu, besondere Prüfmaßnahmen und eine Whatsapp-Gruppe mit Pfandleihern aus ganz Deutschland und Europa.

Um nicht Gefahr zu laufen, „heiße Ware“ anzunehmen, sei ein guter Kontakt zur Polizei zu wahren, sagten Petra und Helmut Wittlich unserer Zeitung 1995, als sie ihr Kfz-Pfandkredithaus in Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters eröffneten. Der sei heute sogar intensiver, verrät Sohn Thomas Wittlich.







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