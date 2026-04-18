Enger Kontakt zur Polizei
So schützen sich Dierdorfer Kfz-Pfandleiher vor Ganoven
Der TÜV Rheinland prüft das Kfz-Pfandkredithaus Dierdorf von Christoph und Thomas Wittlich regelmäßig.
Der TÜV Rheinland prüft das Kfz-Pfandkredithaus Dierdorf von Christoph und Thomas Wittlich regelmäßig.
Jörg Niebergall

Das Kfz-Pfandkredithaus in Dierdorf weiß sich vor Kriminellen zu schützen. Ein guter Kontakt zur Polizei gehört dazu, besondere Prüfmaßnahmen und eine Whatsapp-Gruppe mit Pfandleihern aus ganz Deutschland und Europa.

Lesezeit 3 Minuten
Um nicht Gefahr zu laufen, „heiße Ware“ anzunehmen, sei ein guter Kontakt zur Polizei zu wahren, sagten Petra und Helmut Wittlich unserer Zeitung 1995, als sie ihr Kfz-Pfandkredithaus in Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters eröffneten. Der sei heute sogar intensiver, verrät Sohn Thomas Wittlich.

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