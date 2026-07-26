Nach Vorwürfen gegen Heim
So schützen Neuwieder Altenheime Bewohner vor der Hitze
Wenn das Gebäude nicht mit Klimaanlagen ausgestattet ist, müssen Bewohner kreativ werden. In zwei Neuwieder Seniorenheimen setzt
Wenn das Gebäude nicht mit Klimaanlagen ausgestattet ist, müssen Bewohner kreativ werden. In zwei Neuwieder Seniorenheimen setzt man auf die klassischen Maßnahmen gegen die Hitze.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Bei zeitweise Rekordtemperaturen in Deutschland staut sich in vielen Gebäuden die Hitze. Darunter leiden vor allem die Bewohner von Seniorenheimen. In Neuwied setzt man auf klassische Schutzmaßnahmen – und wünscht sich Unterstützung.

Lesezeit 3 Minuten
Offene Fenster bei 30 Grad im Schatten und kaum Abkühlung in Sicht? So soll es während der Hitzewelle Ende Juni in einem Pflegeheim in Neuwied zugegangen sein, berichten Angehörige. Das Heim wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Doch wie wird es in anderen Einrichtungen in der Deichstadt gehandhabt?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren