Bei zeitweise Rekordtemperaturen in Deutschland staut sich in vielen Gebäuden die Hitze. Darunter leiden vor allem die Bewohner von Seniorenheimen. In Neuwied setzt man auf klassische Schutzmaßnahmen – und wünscht sich Unterstützung.
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Offene Fenster bei 30 Grad im Schatten und kaum Abkühlung in Sicht? So soll es während der Hitzewelle Ende Juni in einem Pflegeheim in Neuwied zugegangen sein, berichten Angehörige. Das Heim wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Doch wie wird es in anderen Einrichtungen in der Deichstadt gehandhabt?