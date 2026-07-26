Nach Vorwürfen gegen Heim So schützen Neuwieder Altenheime Bewohner vor der Hitze Viktoria Schneider 26.07.2026, 06:00 Uhr

i Wenn das Gebäude nicht mit Klimaanlagen ausgestattet ist, müssen Bewohner kreativ werden. In zwei Neuwieder Seniorenheimen setzt man auf die klassischen Maßnahmen gegen die Hitze. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Bei zeitweise Rekordtemperaturen in Deutschland staut sich in vielen Gebäuden die Hitze. Darunter leiden vor allem die Bewohner von Seniorenheimen. In Neuwied setzt man auf klassische Schutzmaßnahmen – und wünscht sich Unterstützung.

Offene Fenster bei 30 Grad im Schatten und kaum Abkühlung in Sicht? So soll es während der Hitzewelle Ende Juni in einem Pflegeheim in Neuwied zugegangen sein, berichten Angehörige. Das Heim wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Doch wie wird es in anderen Einrichtungen in der Deichstadt gehandhabt?







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