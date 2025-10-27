Mit der Leader-Förderung sollen regionale Ideen durch EU-Mittel unterstützt werden. Regionalmanagerin Marion Gutberlet von LAG Leader Raiffeisen-Region erklärt den Prozess von der Idee zur Umsetzung.
Lesezeit 3 Minuten
Die Leader-Förderung unterstützt Ideen und Projekte, die ländliche Regionen stärken und zukunftsfähig machen sollen, erklärt Marion Gutberlet. Sie ist die Regionalmanagerin der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Leader Raiffeisen-Region, die die Verbandsgemeinden (VG) Asbach, Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach umfasst sowie die Gebiete der ehemaligen VG Flammersfeld.