So plant Neuwied die Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Ab August 2026 haben alle Grundschüler einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Wie soll das in Neuwied aussehen? Denn nur vier der zwölf städtischen Schulen sind Ganztagsschulen. Bei einer Infoveranstaltung stellte die Stadt ihr geplantes Konzept vor.
Zuerst Mathe und Deutsch, am Nachmittag dann Fußball und Theater: Auch nach der regulären Unterrichtszeit können sich Schüler in Ganztagsschulen weiterbilden, Eltern werden dadurch ebenfalls entlastet. Ab dem kommenden August haben alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, zunächst sind die Erstklässler dran.