Kultauto fahrtüchtig halten So pflege ich einen Trabant richtig: Tipps vom ADAC Marvin Conradi 26.10.2026, 15:00 Uhr

i Immer mehr junge Menschen interessieren sich nicht nur für den Trabi an sich, sondern für die Technik des Ostfahrzeugs. Marvin Conradi

Der kultige Trabi braucht besondere Pflege und Know‑how. ADAC‑Experten verraten, worauf Besitzer und Tüftler bei Technik, Wartung und Sicherheit achten sollten.

Der Trabant, liebevoll „Trabi“ genannt, ist weit mehr als nur ein Auto. Für viele Menschen ist er ein Stück Geschichte und ein Symbol für die DDR. Noch heute begeistert der kleine Kultwagen zahlreiche Fans. Seine besondere Technik, der unverwechselbare Zweitaktmotor und die einfache Bauweise machen ihn zu etwas ganz Besonderem.







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