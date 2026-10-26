Kultauto fahrtüchtig halten
So pflege ich einen Trabant richtig: Tipps vom ADAC
Immer mehr junge Menschen interessieren sich nicht nur für den Trabi an sich, sondern für die Technik des Ostfahrzeugs.
Immer mehr junge Menschen interessieren sich nicht nur für den Trabi an sich, sondern für die Technik des Ostfahrzeugs.
Marvin Conradi

Der kultige Trabi braucht besondere Pflege und Know‑how. ADAC‑Experten verraten, worauf Besitzer und Tüftler bei Technik, Wartung und Sicherheit achten sollten.

Lesezeit 2 Minuten
Der Trabant, liebevoll „Trabi“ genannt, ist weit mehr als nur ein Auto. Für viele Menschen ist er ein Stück Geschichte und ein Symbol für die DDR. Noch heute begeistert der kleine Kultwagen zahlreiche Fans. Seine besondere Technik, der unverwechselbare Zweitaktmotor und die einfache Bauweise machen ihn zu etwas ganz Besonderem.
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