Klimamuseum in Neuwied So möchte Projektleiter die Deichkrone mit Leben füllen Viktoria Schneider 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Der 34-Jährige bringt Erfahrungen aus dem kulturwissenschaftlichen Bereich nach Neuwied mit. Ulf Steffenfauseweh/Stadt Neuwied

Die inhaltliche und gestalterische Konzeption der Erlebniswelt in der ehemaligen Deichkrone in Neuwied übernimmt ein Kulturwissenschaftler. Bis zur Buga 2029 soll dort ein Klimamuseum entstehen. Was kann Fabian Kochmann jetzt schon verraten?

Im ehemaligen Restaurant Deichkrone soll ein Museum f ür Klimawandel und Hochwasserschutz entstehen. Damit wird dem denkmalgeschützten Gebäude in Neuwied wieder Leben eingehaucht. Der Verantwortliche für das Projekt ist der Kulturwissenschaftler Fabian Kochmann.







Artikel teilen

Artikel teilen