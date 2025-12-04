So möchte Projektleiter die Deichkrone mit Leben füllen

Die inhaltliche und gestalterische Konzeption der Erlebniswelt in der ehemaligen Deichkrone in Neuwied übernimmt ein Kulturwissenschaftler. Bis zur Buga 2029 soll dort ein Klimamuseum entstehen. Was kann Fabian Kochmann jetzt schon verraten?
Im ehemaligen Restaurant Deichkrone soll ein Museum f ür Klimawandel und Hochwasserschutz entstehen. Damit wird dem denkmalgeschützten Gebäude in Neuwied wieder Leben eingehaucht. Der Verantwortliche für das Projekt ist der Kulturwissenschaftler Fabian Kochmann.