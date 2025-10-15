Lebensqualität in Neuwied So möchte OB Jan Einig die Innenstadt wiederbeleben 15.10.2025, 13:01 Uhr

i In seiner zweiten Amtszeit als Oberbürgermeister möchte Jan Einig die Innenstadt attraktiver machen – durch Projekte, die die Stadt schon angestoßen hat. Jörg Niebergall

Die Neuwieder Innenstadt attraktiver machen: Das war eins der Ziele von Oberbürgermeister Jan Einig, als er 2017 sein Amt angetreten ist. Jetzt, rund acht Jahre später, beginnt seine zweite Amtszeit. Wie weit ist er gekommen, was ist noch geplant?

Viele Geschäfte sind verwaist, die Straßen vermüllt, es gibt zu wenig Begegnungsstätten: In der Innenstadt von Neuwied ist noch viel zu tun. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit versprach Oberbürgermeister Jan Einig, dass die Stadt attraktiver werden muss.







Artikel teilen

Artikel teilen