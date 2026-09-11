Pizza, Salat und Einkauf
So macht das Gewerbegebiet Distelfeld Mittagspause
Evangelos Tzoufas von der Pizzeria Il Forno im Rewe-Center
Evangelos Tzoufas von der Pizzeria Il Forno im Rewe-Center
Jörg Niebergall

In Gewerbegebieten wie dem Distelfeld in Neuwied arbeiten täglich Tausende Menschen. Und die haben mittags alle Hunger. Wie sieht so eine Pause im Gewerbegebiet aus? Wir haben uns umgeschaut.

Lesezeit 3 Minuten
Punkt 12 Uhr fällt im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld keineswegs überall der Hammer. Während bei manchen Betrieben tatsächlich für eine Stunde die Türen geschlossen werden, läuft anderswo das Geschäft munter weiter. Unsere Zeitung wollte wissen: Wie verbringen die Angestellten im Distelfeld eigentlich ihre Mittagspause?
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