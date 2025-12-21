So läuft das Gänsegeschäft auf Heddesdorfer Geflügelhof

Der klassische Gänsebraten: Bei vielen Familien steht er immer noch an Weihnachten auf dem Programm. Wie die Gans auf den Teller kam, und wie das diesjährige Geschäft bei einem Betrieb in Heddesdorf läuft – wir blicken hinter die Kulissen.
. Gerade an Heiligabend wird die Tradition bezüglich der kulinarischen Leckerbissen großgeschrieben: Kartoffelsalat mit Würstchen, Fondue, Karpfen oder dann lieber die Weihnachtsgans. In Neuwied gilt der Bauernhof Glabach auf dem Heddesdorfer Berg als „der“ Direktvermarkter, wenn es um das beliebte Federvieh geht.