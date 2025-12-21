Nachfrage leicht gesunken So läuft das Gänsegeschäft auf Heddesdorfer Geflügelhof Jörg Niebergall 21.12.2025, 10:00 Uhr

i Die Gänse des Glabacher Bauerhofs durften eine glückliche Zeit verleben, sind die Besitzer überzeugt. Noch bis Heiligabend sind dort die Türen offen. Jörg Niebergall

Der klassische Gänsebraten: Bei vielen Familien steht er immer noch an Weihnachten auf dem Programm. Wie die Gans auf den Teller kam, und wie das diesjährige Geschäft bei einem Betrieb in Heddesdorf läuft – wir blicken hinter die Kulissen.

. Gerade an Heiligabend wird die Tradition bezüglich der kulinarischen Leckerbissen großgeschrieben: Kartoffelsalat mit Würstchen, Fondue, Karpfen oder dann lieber die Weihnachtsgans. In Neuwied gilt der Bauernhof Glabach auf dem Heddesdorfer Berg als „der“ Direktvermarkter, wenn es um das beliebte Federvieh geht.







