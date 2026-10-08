Sehenswürdigkeiten im Check
So kommt Neuwied bei Google-Maps-Nutzern an
Der Pegelturm gehört zu den beliebtesten Attraktionen in Neuwied. Auf dem Navigationsdienst Google Maps erhält er ein Gesamturte
Der Pegelturm gehört zu den beliebtesten Attraktionen in Neuwied. Auf dem Navigationsdienst Google Maps erhält er ein Gesamturteil von 4,5 Sternen.
Markus Gerhold

Wenn das Essen im Restaurant nicht schmeckt, folgt schnell eine böse Rezension auf Google Maps. Aber wie gut werden eigentlich Sehenswürdigkeiten bewertet? Neuwied muss sich jedenfalls nicht verstecken – die Nutzer geben sogar konstruktive Kritik.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn man einen Neuwieder fragen würde, was man in der Stadt unbedingt gesehen haben muss, kämen wohl ganz unterschiedliche Antworten zusammen. Ähnlich weit gehen die Meinungen auseinander, wenn Einheimische oder auch Besucher die Sehenswürdigkeiten bewerten sollen.
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