Als Ersatz für die marode, wegen Statikproblemen seit mehr als zwei Jahren gesperrte Wartehalle hat die Deutsche Bahn in Neuwied den Bau eines „kleinen grünen Bahnhofs“ angekündigt. Doch der erste Entwurf für das neue Bahnhofsareal verwundert.
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Bis Ende dieses Jahres soll die marode Wartehalle am Bahnhof Neuwied abgerissen werden. Bereits seit August 2024 ist sie wegen Statikproblemen für Fahrgäste gesperrt. Im Frühjahr dieses Jahres kündigte die Deutsche Bahn dann an, das bisherige Bahnhofsgebäude im Jahr 2027 durch einen „kleinen grünen Bahnhof“ zu ersetzen.