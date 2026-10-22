Extra Verfahren für Fachkräfte
So kann Lkw-Fahrer „Dieter“ zurück nach Neuwied kommen
Taoufiq Sayah hat in Deutschland eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer absolviert.
Taoufiq Sayah hat in Deutschland eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer absolviert.
Said Sayah

Nach der Trennung von seiner Ex-Frau erlosch der Aufenthaltstitel von Taoufiq Sayah alias Dieter. Seine frühere Chefin versucht nun, ihn wieder nach Neuwied zu holen. Dabei setzt sie ihre Hoffnung auf das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren.

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Hierzulande wird er dringend gebraucht, trotzdem musste Taoufiq Sayah zurück in sein Heimatland Marokko. Der Lkw-Fahrer mit dem Spitznamen „Dieter“, der bis zuletzt bei einer Neuwieder Speditionsfirma gearbeitet hat, verlor nach der Trennung von seiner Ex-Frau das Aufenthaltsrecht.
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