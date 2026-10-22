Extra Verfahren für Fachkräfte So kann Lkw-Fahrer „Dieter“ zurück nach Neuwied kommen Viktoria Schneider 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Taoufiq Sayah hat in Deutschland eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer absolviert. Said Sayah

Nach der Trennung von seiner Ex-Frau erlosch der Aufenthaltstitel von Taoufiq Sayah alias Dieter. Seine frühere Chefin versucht nun, ihn wieder nach Neuwied zu holen. Dabei setzt sie ihre Hoffnung auf das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren.

Hierzulande wird er dringend gebraucht, trotzdem musste Taoufiq Sayah zurück in sein Heimatland Marokko. Der Lkw-Fahrer mit dem Spitznamen „Dieter“, der bis zuletzt bei einer Neuwieder Speditionsfirma gearbeitet hat, verlor nach der Trennung von seiner Ex-Frau das Aufenthaltsrecht.







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