Ein versteckter Hof: Kerstin Stark‑Swan und ihr Team arbeiten in Kalscheid daran, Vertrauen zu gewinnen, Boxen zu füllen und den Reitsport zu sichern. Ein Blick hinter Stalltüren und in einen Alltag aus Füttern, Turnieren und Büroarbeit.
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Reiten und der Umgang mit Pferden wirken sich positiv auf Kinder aus, denn sie fördern die charakterliche und soziale Entwicklung von Menschen. Das haben in der Vergangenheit verschiedene Studien gezeigt. Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen der Reitvereine.