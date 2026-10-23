Leidenschaft für Pferde So kam Reiterhof Stark in Kalscheid zum vollen Stall Marvin Conradi 23.10.2026, 14:00 Uhr

i Das Team des Reiterhof Stark in Kalscheid (von links): Kerstin Stark-Swan, Josephine Stark-Swan und Andrew Swan. Marvin Conradi

Ein versteckter Hof: Kerstin Stark‑Swan und ihr Team arbeiten in Kalscheid daran, Vertrauen zu gewinnen, Boxen zu füllen und den Reitsport zu sichern. Ein Blick hinter Stalltüren und in einen Alltag aus Füttern, Turnieren und Büroarbeit.

Reiten und der Umgang mit Pferden wirken sich positiv auf Kinder aus, denn sie fördern die charakterliche und soziale Entwicklung von Menschen. Das haben in der Vergangenheit verschiedene Studien gezeigt. Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen der Reitvereine.







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