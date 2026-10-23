Leidenschaft für Pferde
So kam Reiterhof Stark in Kalscheid zum vollen Stall
Das Team des Reiterhof Stark in Kalscheid (von links): Kerstin Stark-Swan, Josephine Stark-Swan und Andrew Swan.
Das Team des Reiterhof Stark in Kalscheid (von links): Kerstin Stark-Swan, Josephine Stark-Swan und Andrew Swan.
Marvin Conradi

Ein versteckter Hof: Kerstin Stark‑Swan und ihr Team arbeiten in Kalscheid daran, Vertrauen zu gewinnen, Boxen zu füllen und den Reitsport zu sichern. Ein Blick hinter Stalltüren und in einen Alltag aus Füttern, Turnieren und Büroarbeit.

Lesezeit 3 Minuten
Reiten und der Umgang mit Pferden wirken sich positiv auf Kinder aus, denn sie fördern die charakterliche und soziale Entwicklung von Menschen. Das haben in der Vergangenheit verschiedene Studien gezeigt. Trotzdem sinken die Mitgliederzahlen der Reitvereine.
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