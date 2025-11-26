So kam „Imota“-Chef Rodi Razoqi zur Gastronomie

Vom Kfz-Mechatroniker zum Küchenchef: Rodi Razoqi leitet seit etwa zwei Jahren das syrische Restaurant „Imota“ in Neuwied. Über seinen Weg zur Gastronomie, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat, spricht der 32-Jährige mit unserer Zeitung.
Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich war Rodi Razoqi mit seinem Job zufrieden. Ausgebildet ist er als Kfz-Mechatroniker, später hat er noch den Meistertitel erworben und war zudem in der Vermögens- und Unternehmensberatung tätig. Doch seine Leidenschaft blieb immer die Gastronomie.