Verlassener Teil von Neuwied So ist Rockenfeld Haus für Haus wieder auferstanden Rainer Claaßen 17.12.2025, 19:00 Uhr

i Renate May (Mitte) erzählt dem Ehepaar Nesselhauf von ihren persönlichen Erlebnissen in Rockenfeld. Rainer Claaßen

Für eine Ausstellung in der Galerie „Kunst im Kiez“ hat Kurt Nesselhauf ein Modell der Wüstung Rockenfeld erstellt, die zum Neuwieder Stadtteil Feldkirchen gehört. Wegen des Andrangs wurde die Schau bereits verlängert.

Kurt Nesselhauf ist durchaus daran gewöhnt, dass seine mit enormer Sorgfalt gestalteten Miniaturlandschaften viele Besucher anziehen. Bisher handelte es sich meistens um Fachpublikum auf Messen. Der Erfolg der aktuellen Ausstellung in Neuwied überrascht ihn aber doch: Das von ihm – mit viel Unterstützung durch seine Frau Susanne – erstellte Modell des Dorfes Rockenfeld sorgt für einen großen Andrang in der Galerie „Kunst im Kiez“ in der Engerser ...







Artikel teilen

Artikel teilen