Nach Unfall auf der B256 So ist der Rengsdorfer Tunnel für Notfälle ausgestattet Justin Buchinger 05.03.2026, 14:00 Uhr

i Für Notfälle sind in Tunneln besondere Sicherheits- und Schutzeinrichtungen verbaut. (Symbolbild) Stefan Sauer. picture alliance/dpa

Ein Unfall im B256-Tunnel bei Rengsdorf wäre eine Ausnahmesituation für Betroffene und Retter. Der LBM erklärt, wie das Bauwerk für den Fall der Fälle ausgestattet ist.

Auch wenn es bei der aktuellen Wetterlage sehr weit weg erscheint, ist es erst zwei Wochen her, dass Schneeverwehungen auf der B256 beim Tunnel bei Rengsdorf zu einer Massenkarambolage mit zwölf Autos geführt haben. Der Unfall ging glimpflich aus. Von 20 betroffen Personen mussten nur acht wegen leichter Verletzungen behandelt werden.







