Alltag auf Schloss Arenfels
So ist das Leben als moderner Schlossbewohner
Der erste nicht adelige Bewohner auf Schloss Arenfels: Um das ursprüngliche Stück unbeschädigte Tapete im grünen Wohnzimmer-Salo
Der erste nicht adelige Bewohner auf Schloss Arenfels: Um das ursprüngliche Stück unbeschädigte Tapete im grünen Wohnzimmer-Salon hat Benedikt Feltens einfach einen Rahmen gehängt.
Andreas Winkelmann

Er wohnt in einem Schloss und arbeitet dort zugleich. Zwischen hohen Stuckdecken, antiken Möbeln und nächtlichen Alarmen lotet der 38‑jährige Benedikt Feltens aus, wie viel Privates in historischen Mauern Platz hat.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Benedikt Feltens morgens aus dem Badezimmerfenster blickt, schaut er direkt auf die Hönninger Weinberge. Um 6 Uhr sieht er von hier oben oft Hasen und Rehe. „Das ist toll“, sagt der 38-Jährige. Für ihn ist das der Beginn eines meist langen Arbeitstages an einem außergewöhnlichen Ort.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren