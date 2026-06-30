Er wohnt in einem Schloss und arbeitet dort zugleich. Zwischen hohen Stuckdecken, antiken Möbeln und nächtlichen Alarmen lotet der 38‑jährige Benedikt Feltens aus, wie viel Privates in historischen Mauern Platz hat.
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Wenn Benedikt Feltens morgens aus dem Badezimmerfenster blickt, schaut er direkt auf die Hönninger Weinberge. Um 6 Uhr sieht er von hier oben oft Hasen und Rehe. „Das ist toll“, sagt der 38-Jährige. Für ihn ist das der Beginn eines meist langen Arbeitstages an einem außergewöhnlichen Ort.