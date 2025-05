So geht es für Postkunden in Neuwieds Innenstadt weiter

Wohin mit Briefen und Paketen in der Neuwieder Innenstadt? Nachdem erst die Postbank und jetzt auch noch der A-Shop auf dem Luisenplatz geschlossen hat, ist das nicht so leicht. Doch ein neuer Kiosk steht schon in den Startlöchern.

Anfang der Woche, am 19. Mai, standen verwunderte Kunden auf dem Neuwieder Luisenplatz vor verschlossenen Türen. Der A-Shop, in dem sie ihre Postangelegenheiten in der Innenstadt erledigen konnten, ist an dieser Stelle Vergangenheit. Aber eine Alternative für die Neuwieder Bürger ist zum Greifen nah: Auf einem kleinen Ankündigungsschild steht, dass der TG-Kiosk ab 16. Juni am früheren Standort der Volksbank – im Bereich zwischen Markt- und Pfarrstraße – Postdienste anbieten wird. Dessen Geschäftsführer Tarkan Dagdelen verrät im Gespräch mit unserer Zeitung erste Details.

„Wir standen schon länger mit dem regionalen Vertriebsleiter der Post in Kontakt“, sagt er. „Bis das Konzept komplett stand, waren aber noch Verhandlungen nötig. Wir gehen ein Risiko ein, denn es kommen erhebliche Nebenkosten auf uns zu.“ Am Ende sei den Betreibern noch der Vermieter entgegengekommen. „Jetzt freuen wir uns darauf, einen zweiten Standort mit besserer Infrastruktur anbieten zu können.“

Post-Dienstleistungen, Kioskangebot und Schreibwaren

Zusätzlich zu den Post-Dienstleistungen rund um Briefe und Pakete soll es in dem neuen TG-Kiosk ein klassisches Kioskangebot geben. Hinzu kommt ein Sortiment an Schreibwaren. Dagdelen, der seit 2021 in Unkel lebt, betreibt zusammen mit seiner Frau in Siegburg einen ähnlichen Shop. Bis zur Eröffnung – voraussichtlich am 16. Juni – ist noch eine Menge Arbeit zu erledigen. „Die Filiale soll schön werden – wir wollen der Stadt gern etwas Gutes tun“, sagt Dagdelen. „Der Einzelhandel hat ja zuletzt sehr gelitten.“

Seit die Postbank-Filiale in der ehemaligen Hauptpost, die auch Post-Dienstleistungen angeboten hat, vor etwa einem Jahr geschlossen hat, gab es in kurzer Distanz bislang zwei Alternativen: den „alten“ TG-Kiosk in der Hermannstraße und, bis vor wenigen Tagen, den A-Shop auf dem Luisenplatz. Beide Standorte waren allerdings mit dem Auto nur schwer zu erreichen, Parkplätze zum Be- und Entladen von Paketen gibt es in der Nähe nicht.

Ein Sprecher der Post hatte schon im Frühjahr 2024 eine bessere Lösung in Aussicht gestellt, die innerhalb weniger Wochen verfügbar sein sollte. Geplant war ein Umzug des A-Shops an einen besser erreichbaren Standort. Danach blieb es allerdings längere Zeit still um das Thema.

Erst im Herbst kündigte Martin Hahn, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, dann eine dauerhafte Lösung an: Der A-Shop, der auch Dienstleistungen rund um die Telekommunikation anbietet, sollte mit Glück noch vor Weihnachten 2024 in die Langendorfer Straße 131 umziehen. Doch dann zerschlug sich auch dieser Plan wieder, und Inhaber Sascha Osterwald erklärte, dass er aus persönlichen Gründen von dem Umzug absehe. Jetzt hat er auf dem Luisenplatz geschlossen und macht auf der Hauptstraße in Heimbach-Weis weiter.