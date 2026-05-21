Fachgeschäft in Neuwied So geht es dem Nachfolger vom „Elektro-Ullner“ heute Viktoria Schneider 21.05.2026, 05:00 Uhr

i Wolfgang Saar war selbst lange Mitarbeiter im Fachgeschäft in Neuwied-Niederbieber. Rainer Claaßen (Archiv). Rainer Claaßen

Immer mehr Elektrofachgeschäfte müssen schließen. Dieses Schicksal drohte auch die Neuwieder Firma „Elektro-Ullner“ zu ereilen – bis Wolfgang Saar das Geschäft seines früheren Chefs übernahm. So bewertet er diese Entscheidung im Nachhinein.

Nachdem im vergangenen Jahr Michael Ullner sein Elektrofachgeschäft in Niederbieber schließen musste, haben sich viele gefragt: Wo gehe ich jetzt hin, wenn meine Waschmaschine kaputt geht? Doch schnell wurde ein Nachfolger gefunden. Wolfgang Saar, ein ehemaliger Mitarbeiter von Ullner, übernahm die Geschäftsräume und viele seiner früheren Kunden.







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