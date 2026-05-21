Immer mehr Elektrofachgeschäfte müssen schließen. Dieses Schicksal drohte auch die Neuwieder Firma „Elektro-Ullner“ zu ereilen – bis Wolfgang Saar das Geschäft seines früheren Chefs übernahm. So bewertet er diese Entscheidung im Nachhinein.
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Nachdem im vergangenen Jahr Michael Ullner sein Elektrofachgeschäft in Niederbieber schließen musste, haben sich viele gefragt: Wo gehe ich jetzt hin, wenn meine Waschmaschine kaputt geht? Doch schnell wurde ein Nachfolger gefunden. Wolfgang Saar, ein ehemaliger Mitarbeiter von Ullner, übernahm die Geschäftsräume und viele seiner früheren Kunden.