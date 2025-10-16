Verdacht an Neuwieder Schulen
So geht die Feuerwehr mit Reizstoff-Vorfällen um
Wird die Feuerwehr wegen eines Reizstoff-Verdachts gerufen, muss es schnell gehen, um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen.
Ein unbekannter Stoff, mehrere Verletzte: An einem Neuwieder Schulkomplex musste kürzlich die Feuerwehr wegen eines Reizstoff-Verdachts ausrücken. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises erklärt, wie in solchen Fällen gearbeitet wird.

Sechs Menschen wurden zu Monatsbeginn wegen Atemnot und Schleimhautreizungen im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr rückte in die gemeinsam genutzte Turnhalle der Alice-Salomon-Schule und David-Roentgen-Schule aus. Der Verdacht: Ein Reizstoff sei die Ursache für die Symptome.

