Längst zählt in der Politik nicht mehr nur der klassische Haustürwahlkampf. Immer öfter setzen Kandidaten auf die Macht der sozialen Medien, um Sympathiepunkte zu sammeln – auch im Kreis Neuwied wird aktuell fleißig um die Gunst der Wähler geworben.
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Die Zeiten, in denen Politiker von Haus zu Haus gehen, um Stimmen zu sammeln, ist noch nicht vorbei. Aber: Im Zeitalter der sozialen Medien findet Wahlkampf zunehmend online statt. Wir haben uns angeschaut, wie die Kandidaten im Wahlkreis 3 (VG Asbach, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) und 4 (Stadt Neuwied und VG Dierdorf und Puderbach) im Netz um Stimmen buhlen.