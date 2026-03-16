Bewerber aus dem Kreis Neuwied So gehen Landtagswahlkandidaten online auf Stimmfang Viktoria Schneider 16.03.2026, 17:00 Uhr

i Auf Facebook und Instagram werben die Kandidaten fleißig um den Einzug in den Landtag, hier beispielhaft die SPD-Abgeordnete Lana Horstmann. Viktoria Schneider

Längst zählt in der Politik nicht mehr nur der klassische Haustürwahlkampf. Immer öfter setzen Kandidaten auf die Macht der sozialen Medien, um Sympathiepunkte zu sammeln – auch im Kreis Neuwied wird aktuell fleißig um die Gunst der Wähler geworben.

Die Zeiten, in denen Politiker von Haus zu Haus gehen, um Stimmen zu sammeln, ist noch nicht vorbei. Aber: Im Zeitalter der sozialen Medien findet Wahlkampf zunehmend online statt. Wir haben uns angeschaut, wie die Kandidaten im Wahlkreis 3 (VG Asbach, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) und 4 (Stadt Neuwied und VG Dierdorf und Puderbach) im Netz um Stimmen buhlen.







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