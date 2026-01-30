Diese neuen Regeln gelten So funktioniert jetzt das Parken in der Neuwied Galerie Jörg Niebergall 30.01.2026, 08:00 Uhr

i Kaufland-Kunden bekommen einen Bon, mit dem sie 90 Minuten kostenlos parken können. Bislang durften das alle Nutzer. Jörg Niebergall

Im Parkhaus der Neuwied Galerie gelten jetzt neue Regeln, und die machen das Parken für viele teurer. Nur Kaufland-Kunden bekommen einen Bon, mit dem sie 90 Minuten kostenlos parken können - bislang durften das alle Nutzer.

Das neue Parkkonzept in der vom Kaufland betriebenen Tiefgarage in der Neuwied Galerie schlägt hohe Wellen. Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist geblieben? Unsere Zeitung hat den Test gemacht, parkte in der Tiefgarage, kaufte im Kaufland ein und sprach auch mit einigen Mitarbeitern der übrigen Geschäfte in der Galerie.







