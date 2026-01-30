Diese neuen Regeln gelten
So funktioniert jetzt das Parken in der Neuwied Galerie
Kaufland-Kunden bekommen einen Bon, mit dem sie 90 Minuten kostenlos parken können. Bislang durften das alle Nutzer.
Jörg Niebergall

Im Parkhaus der Neuwied Galerie gelten jetzt neue Regeln, und die machen das Parken für viele teurer. Nur Kaufland-Kunden bekommen einen Bon, mit dem sie 90 Minuten kostenlos parken können - bislang durften das alle Nutzer.

Lesezeit 2 Minuten
Das neue Parkkonzept in der vom Kaufland betriebenen Tiefgarage in der Neuwied Galerie schlägt hohe Wellen. Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist geblieben? Unsere Zeitung hat den Test gemacht, parkte in der Tiefgarage, kaufte im Kaufland ein und sprach auch mit einigen Mitarbeitern der übrigen Geschäfte in der Galerie.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren