Fest der Hoffnung So feiern die Kirchen in Neuwied das Osterfest Rainer Claaßen 03.04.2026, 11:00 Uhr

i Zu den Besuchern von "Mahl ganz anders" vor der Matthiaskirche zählten auch die Kinder des benachbarten Kindergartens. Rainer Claaßen

Kirchen in Neuwied setzen an Ostern auf überraschende Aktionen, die mit lebendigen Bildern und gemeinsamer Präsenz neue Aufmerksamkeit schaffen. Zwischen knappen Mitteln und viel Engagement kehrt spürbar Hoffnung in die Stadt zurück.

Bunte Ostereier, Schokoladenhasen und reichlich Geschenke – war da noch etwas anderes? Immer mehr Menschen verlieren den Bezug zu den christlichen Kirchen, und dementsprechend müssen diese sich etwas einfallen lassen, um ihr wichtigstes Fest des Jahres angemessen feiern zu können.







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