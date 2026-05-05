Bei „Temptation Island“ dabei
So erlebt Sabrina Pütz aus Neuwied „ihre“ Watchpartys
Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in dem TV-Format in die Rolle einer "Verführerin".
Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in dem TV-Format in die Rolle einer "Verführerin".
RTL

Die 27 Jahre alte Sabrina Pütz aus Neuwied hat bei der RTL-Show „Temptation Island“ mitgemacht. In einer Bar in Neuwied werden dienstagabends die Folgen nun gemeinsam geschaut. Ein ungewohntes Erlebnis für Sabrina Pütz. 

Lesezeit 2 Minuten
Jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr verwandelt sich die Deer Lounge in Neuwied in ein kleines Public-Viewing-Areal. Auf der großen Leinwand läuft die aktuelle Folge von Temptation Island, und mittendrin sitzt Sabrina Pütz, die in dieser Staffel in der Rolle der Verführerin dabei ist.

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