Die 27 Jahre alte Sabrina Pütz aus Neuwied hat bei der RTL-Show „Temptation Island“ mitgemacht. In einer Bar in Neuwied werden dienstagabends die Folgen nun gemeinsam geschaut. Ein ungewohntes Erlebnis für Sabrina Pütz.
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Jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr verwandelt sich die Deer Lounge in Neuwied in ein kleines Public-Viewing-Areal. Auf der großen Leinwand läuft die aktuelle Folge von Temptation Island, und mittendrin sitzt Sabrina Pütz, die in dieser Staffel in der Rolle der Verführerin dabei ist.