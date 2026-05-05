Bei „Temptation Island“ dabei So erlebt Sabrina Pütz aus Neuwied „ihre“ Watchpartys Maja Schmidt 05.05.2026, 16:00 Uhr

i Sabrina Pütz aus Neuwied schlüpft in dem TV-Format in die Rolle einer "Verführerin". RTL

Die 27 Jahre alte Sabrina Pütz aus Neuwied hat bei der RTL-Show „Temptation Island“ mitgemacht. In einer Bar in Neuwied werden dienstagabends die Folgen nun gemeinsam geschaut. Ein ungewohntes Erlebnis für Sabrina Pütz.

Jeden Dienstagabend um 19.30 Uhr verwandelt sich die Deer Lounge in Neuwied in ein kleines Public-Viewing-Areal. Auf der großen Leinwand läuft die aktuelle Folge von Temptation Island, und mittendrin sitzt Sabrina Pütz, die in dieser Staffel in der Rolle der Verführerin dabei ist.







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