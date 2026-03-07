B256-Ortsumgehung Straßenhaus
So erfolgreich sind Verbandsklagen des BUND
Die Klage des BUND gegen den Lückenschluss der A1 scheiterte am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Anwalt der Umwelt oder Blockierer? Die Meinungen zum Verbandsklagerecht sind gespalten. Michael Carl vom BUND RLP erklärt, warum Umweltklagen seltener sind, als viele denken.

Lesezeit 2 Minuten
Neben der Bürgerinitiative „Zukunft für Straßenhaus“ ist die Kreisgruppe Neuwied des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) einer der größten Kritiker der Ortsumgehung Straßenhaus der B256. Diese hatte bereits in angekündigt, dass man gegen den bald erwarteten Planfeststellungsbeschluss Klage erheben will.

