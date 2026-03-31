Ergebnis in der VG Puderbach So bewerten Freie Wähler und CDU den AfD-Wahlsieg Justin Buchinger 31.03.2026, 17:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Puderbach wurde die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft. (Symbolbild) Hannes P. Albert. picture alliance/dpa

Mehr als ein Viertel der Wähler in der Verbandsgemeinde Puderbach hat bei der Landtagswahl für die AfD gestimmt. Unsere Zeitung hat die Politik gefragt, wie sie nun handeln will. So analysieren Freie Wähler und CDU die Ergebnisse.

Blickt man auf die Ergebnisse der Landtagswahl im Kreis Neuwied, sticht die Verbandsgemeinde (VG) Puderbach heraus. Als einzige VG wurde dort nicht die CDU, sondern die AfD stärkste Kraft. Mit 26,6 Prozent der Stimmen liegt die Partei knapp vor den Christdemokraten und weit über dem Landesschnitt von 19,5 Prozent.







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