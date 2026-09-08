Missstände in mehreren Heimen
So beurteilt Neuwieder Seniorenbeirat das Hitze-Problem
Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, brauchen ältere Menschen viele schattige Plätze.
Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, brauchen ältere Menschen viele schattige Plätze.
Frank Rumpenhorst. picture alliance / dpa

In mehreren Pflegeheimen in Neuwied soll die Lage in diesem Sommer nicht ideal gewesen sein. Doch nicht nur da gibt es noch einiges zu tun. Brigitte Neumann vom städtischen Seniorenbeirat ordnet die Lage in der ganzen Stadt ein – und äußert Wünsche.

Lesezeit 2 Minuten
Mehrere Angehörige beklagen in diesem Sommer Missstände in Pflegeheimen in Neuwied. Es geht um fehlenden Hitzeschutz, mangelnde bauliche Ausstattung und die Vernachlässigung der Bewohner. Wie groß das Problem generell ist, ordnet Brigitte Neumann, die Vorsitzende des Neuwieder Seniorenbeirats, für uns ein.
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