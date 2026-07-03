Konkurrenz wächst
So bestehen Familienbäckereien im Kreis Neuwied
In der Bäckerei Preißing in Neuwied ist man überzeugt: Viele Kunden wissen die Frische und Qualität des traditionellen Bäckerhan
In der Bäckerei Preißing in Neuwied ist man überzeugt: Viele Kunden wissen die Frische und Qualität des traditionellen Bäckerhandwerks zu schätzen.
Jörg Niebergall

Die Limburger Großbäckerei Schäfer eröffnet eine weitere Filiale samt Café in Neuwied, genauer in Niederbieber. Gleichzeitig betonen familiengeführte Bäckereien im Kreis, wie sie mit Tradition und Handwerk gegenüber der Konkurrenz bestehen wollen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Duft von frisch gebackenem Brot, handwerkliches Können und der persönliche Kontakt zu den Kunden zeichnen die familiengeführten Bäckereien im Kreis Neuwied bis heute aus. Trotz steigender Kosten, wachsender Konkurrenz und Fachkräftemangel blicken die Betriebe nach vorn.

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Kreis NeuwiedWirtschaft

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