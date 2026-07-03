Die Limburger Großbäckerei Schäfer eröffnet eine weitere Filiale samt Café in Neuwied, genauer in Niederbieber. Gleichzeitig betonen familiengeführte Bäckereien im Kreis, wie sie mit Tradition und Handwerk gegenüber der Konkurrenz bestehen wollen.
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Der Duft von frisch gebackenem Brot, handwerkliches Können und der persönliche Kontakt zu den Kunden zeichnen die familiengeführten Bäckereien im Kreis Neuwied bis heute aus. Trotz steigender Kosten, wachsender Konkurrenz und Fachkräftemangel blicken die Betriebe nach vorn.