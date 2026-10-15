Gewerbegebiete in Neuwied So begegnet Wiegel Feuerverzinken dem Fachkräftemangel Viktoria Schneider 15.10.2026, 09:00 Uhr

i Vieles wird bei Wiegel noch per Hand gemacht: Mitarbeiter müssen beispielsweise die Oberfläche des Zinkbades von Oxiden und Flussmittelrückständen befreien, bevor die Stahlelemente herausgeholt werden können. Viktoria Schneider

Neue Mitarbeiter fallen heute nicht mehr vom Himmel, das gilt besonders für die Industrie. Wie der Feuerverzinker Wiegel, der auch einen Standort in Neuwied hat, mit den Herausforderungen der Branche umgeht, haben wir bei einem Besuch erfahren.

Während viele deutsche Traditionsbetriebe schwächeln, blickt das Familienunternehmen Wiegel optimistisch in die Zukunft. Der Feuerverzinker, der seit 2013 auch in Neuwied vertreten ist, sieht in aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel eine Chance, sich moderner und innovativer aufzustellen.







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