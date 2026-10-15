Neue Mitarbeiter fallen heute nicht mehr vom Himmel, das gilt besonders für die Industrie. Wie der Feuerverzinker Wiegel, der auch einen Standort in Neuwied hat, mit den Herausforderungen der Branche umgeht, haben wir bei einem Besuch erfahren.
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Während viele deutsche Traditionsbetriebe schwächeln, blickt das Familienunternehmen Wiegel optimistisch in die Zukunft. Der Feuerverzinker, der seit 2013 auch in Neuwied vertreten ist, sieht in aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel eine Chance, sich moderner und innovativer aufzustellen.