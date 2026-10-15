Gewerbegebiete in Neuwied
So begegnet Wiegel Feuerverzinken dem Fachkräftemangel
Vieles wird bei Wiegel noch per Hand gemacht: Mitarbeiter müssen beispielsweise die Oberfläche des Zinkbades von Oxiden und Flus
Vieles wird bei Wiegel noch per Hand gemacht: Mitarbeiter müssen beispielsweise die Oberfläche des Zinkbades von Oxiden und Flussmittelrückständen befreien, bevor die Stahlelemente herausgeholt werden können.
Viktoria Schneider

Neue Mitarbeiter fallen heute nicht mehr vom Himmel, das gilt besonders für die Industrie. Wie der Feuerverzinker Wiegel, der auch einen Standort in Neuwied hat, mit den Herausforderungen der Branche umgeht, haben wir bei einem Besuch erfahren.

Lesezeit 3 Minuten
Während viele deutsche Traditionsbetriebe schwächeln, blickt das Familienunternehmen Wiegel optimistisch in die Zukunft. Der Feuerverzinker, der seit 2013 auch in Neuwied vertreten ist, sieht in aktuellen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel eine Chance, sich moderner und innovativer aufzustellen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren