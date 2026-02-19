Neuwieds Vereine ziehen Bilanz Sitzungskarneval top, Straßenkarneval etwas verregnet Jörg Niebergall 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Beim Rosenmontagszug in Neuwied haben die Narren das usselige Wetter einfach weggelacht. Jörg Niebergall

Wie war die gerade zu Ende gegangene Karnevalssession unterm Strich? Die Neuwieder Vereine ziehen in allererster Linie eine positive Bilanz - und ohnehin ist klar: Nach der Session ist vor der Session.

Wenn man mit den städtischen Karnevalsvereinen auf die abgelaufene Session blickt, dann schaut man in allererster Linie in zufriedene Gesichter. Einzig das Wetter hielt in den vergangenen Tagen wahrscheinlich so manchen Narren am Straßenrand ab: Einen Ansturm wie 2025 gab es in diesem Jahr auch in den Hochburgen Gladbach, Heimbach-Weis und Neuwied nicht.







