Sind die Arbeiten an der L255 Ende August erledigt?

Schaffte es der Kirmesbaumtransport am zweiten Augustwochenende irgendwie über die Langzeitbaustelle in Altwied? Ortsvorsteherin Christine Seelbach-Neuer hofft darauf - und auf einen zügigen Abschluss der Bauarbeiten.

Das Ende ist nah, oder vielleicht doch nicht: Aktuell haben im Neuwieder Stadtteil Altwied die Arbeiten am dritten von vier Bauabschnitten (von der Steinbrücke bis zum Parkplatz) an der Landesstraße 255 (Wiedbachstraße) begonnen. Und die könnten in drei bis vier Wochen erledigt sein.

i Anlieger haben bis zu einem bestimmten Punkt freie Fahrt. Jörg Niebergall

Nach Auskunft von Ortsvorstehern Christine Seelbach-Neuer soll die endgültige Fertigstellung des vierten Bauabschnittes (Parkplatz bis zur Kreuzung nach Melsbach) dann Ende August erledigt sein. „Man muss abwarten, ob das dann wirklich funktioniert“, so Seelbach-Neuer und ergänzt: „Wir sind jedenfalls optimistisch und haben darauf lange Jahre gewartet.“

i Auf der Baustelle in Altwied wird der dritte von vier Bauabschnitten umgesetzt. Jörg Niebergall

Ob sich dann am zweiten Augustwochenende eine Lücke in der Baustelle findet, wo dann der Kirmesbaum-Transport durchpasst? Aktuell ist allerdings die fertiggestellte Straße, aus Niederbieber kommend, wieder bis zur Steinbrücke befahrbar. Begonnen hatten die Arbeiten im November 2022, die Fertigstellung hatte sich immer wieder verzögert.