Man feiert eben gerne im Weinort am Mittelrhein, und da für den katholischen Junggesellenverein Rheinbrohl die Kirmes zu den Höhepunkten im Jahreskalender gehört, dehnt man die Traditionsveranstaltung dann gleich auf zwei Wochenenden aus. Nach der Kirmes am ersten Septemberwochenende steht eine Woche später die Nachkirmes an, zwar nicht ganz mit so einem bombastischen Programm wie ein paar Tage vorher, aber das tat der Sache ja auch keinen Abbruch.

i Die Ehrendamen treffen ein. Jörg Niebergall

Das Scheibenschießen gehört jedenfalls dazu, wobei dann Johannes Laumann mit 28 Punkten zum neuen Scheibenkönig avancierte, Freundin Celina Hanf begleitet ihn als Scheibenkönigin. Mittelpunkt der Feierlichkeiten war in diesem Jahr erstmals das Gelände in den Rheinanlagen. Das kam auch bei den Besuchern bestens an und dürfte bei zukünftigen Kirmesfeiern gesetzt sein. Zum traditionellen Königsball hatten die Veranstalter dann wieder ins Gasthaus „Zum Römer“ eingeladen.