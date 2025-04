Kreis Neuwied. Am Sonntag sind zwei Entscheidungen gefallen: Pierre Fischer ist der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Und in der Verbandsgemeinde Puderbach gewinnt Sven Schür die Wahl zum VG-Chef. Den spannenden Wahlsonntag können Sie in unserem Liveticker nachlesen.