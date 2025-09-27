Innenstadt Neuwied Siedelt sich neue Gastronomie in der Mittelstraße an? Rainer Claaßen 27.09.2025, 12:00 Uhr

i Hier könnte schon bald ein Restaurant einziehen – das ehemalige Café Zion in der Mittelstraße 75. Rainer Claaßen

Wer aufmerksam durch die Neuwieder Innenstadt geht, wird viele Imbissläden entdecken. In eine leer stehende Immobilie in der Mittelstraße könnte bald eine hochwertige Gastronomie einziehen.

Die Neuwieder Innenstadt befindet sich im Wandel, und regelmäßig kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu Schließungen. Als vor einigen Jahren in der oberen Mittelstraße das Café Zion eröffnete, war das ein Lichtblick. Obwohl in dem modern gestalteten Café oft reger Betrieb herrschte, hat es vor einigen Monaten nahezu unangekündigt wieder geschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen